Опекуны инвалидов I группы в Нижегородской области получат льготу на транспортный налог

В Нижегородской области опекуны, ухаживающие за инвалидами I группы, признанными недееспособными по решению суда, смогут воспользоваться льготой по транспортному налогу.
Как сообщили в пресс-службе УФНС по региону, скидка распространяется на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с., если у подопечного нет собственной машины.
Воспользоваться льготой за налоговый период 2024 года можно будет уже в 2025 году. Соответствующие изменения внесены в региональный закон "О транспортном налоге".
Налоговые льготы по имущественным налогам предоставляются автоматически, на основе данных, имеющихся у налоговой службы. Если в налоговом уведомлении льгота не учтена, налогоплательщик может обратиться в любой налоговый орган с заявлением и подтверждающими документами.
Ранее нижегородцам разъяснили новые правила налогообложения вкладов.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+