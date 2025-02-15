Опекуны инвалидов I группы в Нижегородской области получат льготу на транспортный налог Экономика

В Нижегородской области опекуны, ухаживающие за инвалидами I группы, признанными недееспособными по решению суда, смогут воспользоваться льготой по транспортному налогу.

Как сообщили в пресс-службе УФНС по региону, скидка распространяется на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с., если у подопечного нет собственной машины.

Воспользоваться льготой за налоговый период 2024 года можно будет уже в 2025 году. Соответствующие изменения внесены в региональный закон "О транспортном налоге".

Налоговые льготы по имущественным налогам предоставляются автоматически, на основе данных, имеющихся у налоговой службы. Если в налоговом уведомлении льгота не учтена, налогоплательщик может обратиться в любой налоговый орган с заявлением и подтверждающими документами.

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