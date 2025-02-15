Завод в Арзамасе попал под санкции Австралии

Австралия объявила о введении крупнейшего за последние три года пакета санкций против России. Под ограничения попали 70 физических лиц и 79 компаний, в том числе арзамасский завод "Темп-Авиа".
Санкционный список также затронул предприятия "Курганприбор", "Барнаултрансмаш", особую экономическую зону "Алабуга" в Татарстане, авиаперевозчика "Волга-Днепр-Москва", а также ряд белорусских организаций.
Австралийские власти пояснили, что под санкции попали структуры, связанные с проведением СВО, а также компании, способствующие углублению военного сотрудничества России и Северной Кореи.
Сообщалось также, что новые санкции против России ввела и Новая Зеландия. Ограничения коснулись 52 физических и юрлиц.
Напомним, в январе Япония ввела санкции против гендиректора Нижегородского машиностроительного завода Василия Шупранова.
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