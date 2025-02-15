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Общество

Католическая община добивается возврата здания бывшего храма в Нижнем Новгороде

24 февраля 2025 15:11  [63] Общество

Фото: Александр Воложанин

Католическая община Нижнего Новгорода пытается вернуть себе здание бывшего храма, расположенного на улице Студеная, 8. Вопрос о передаче имущества в собственность Римско-католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии рассматривается на уровне федеральных властей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в областном минимущества.

Строительство храма началось незадолго до революции, однако после прихода к власти большевиков здание было изъято у религиозной общины и переоборудовано для светских нужд. В настоящее время объект находится в ведении минэнерго.  

По закону религиозные организации могут требовать возврата утраченного имущества. В сентябре 2024 года архиепископ Паоло Пецци направил обращение в правительство России с просьбой передать храм католикам. Кроме того, в конце 2023 года документы по этому вопросу были направлены в Росимущество.  

Сейчас решение остается за федеральными структурами.

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Теги:
Имущество Минэнерго Церковь
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