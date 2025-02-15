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Экономика

Нижегородский молокозавод просит налоговые льготы на 79 млн рублей

24 февраля 2025 12:26  [129] Экономика

Проект модернизации АО "Нижегородский молочный завод № 1" претендует на льготы по налогам при реализации своего инвестиционного проекта. Соответствующая документация поступила в нижегородского Заксобрание.

Согласно информации, предоставление налоговых льгот в размере 78,9 млн рублей на срок до 31 декабря 2029 года может стать стимулом для реализации проекта, так как позволит направить больше средств на модернизацию и развитие.

Увеличение переработки до 300 тонн молока-сырья в сутки, поясняют авторы проекта, не только укрепит позиции завода на рынке, но и создаст новые рабочие места, что положительно скажется на экономике Нижегородской области.

Так, общая сумма инвестиций оценивается в 2,2 млрд рублей, а ежегодная сумма налоговых отчислений в бюджет региона после реализации проекта ориентировочно превысит 54 млн рублей.

Ранее сообщалось, что молочный комплекс построят в Шахунском округе к 2030 году.

 

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Теги:
инвестиционные проекты Льготы Налоги
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