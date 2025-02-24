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Общество

Уникальный операционный микроскоп купили в нижегородскую больницу №35

24 февраля 2025 19:45  [72] Общество

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Уникальный операционный микроскоп Carl Zeiss купили для больницы №35 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает телеграм-канал "Бокал прессека". 

Отмечается, что в сентябре 2024 года лор-хирург Григорий Белозеров разместил сообщение, что на больницу №35 смотрят все нижегородцы, лор-отделение в ней экстренное, и пациенты ожидают высочайшего качества, но порадовать нечем. Жителям столицы Приволжья негде получать хирургическое лечение органов слуха. 

"Бокал прессека" отмечает, что правительство и минздрав региона откликнулись на обращение врача и купили операционный микроскоп стоимостью более 20 млн рублей. Технику приобрели за средств нормированного страхового запаса ТФОМС Нижегородской области.

В городе таких всего три микроскопа. Использовать новое оборудование в больнице №35 начнут уже на этой неделе при слухоулучшающих операциях, удалении доброкачественных опухолей полости уха, а также на операциях на глотке и гортани.

Ранее сообщалось, что Нижегородскому военному госпиталю 422 передали новое высокотехнологичное оборудование.

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Теги:
Здоровье Здравоохранение Медицина и здоровье
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