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Общество

Мощная магнитная буря идет на Нижегородскую область

24 февраля 2025 16:32  [102] Общество

Фото: pixabay.com

Еще одна сильная магнитная буря ожидается в Нижегородской области. По данным сайта my-calend.ru, она продлится с вечера 27 февраля и до 1 марта включительно. По предварительным данным, ее сила составит 5 баллов по 8-ми балльной шкале. 

Буря вызвана недавней сверхмощной вспышкой на поверхности Солнца, пишет РИА Новости. Это один из сильнейших всплесков солнечной активности за последний год. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН относит эту вспышку к классу Х.  

У метеочувствительных жителей региона могут наблюдаться головная боль, скачки давления, учащенное дыхание и нарушение сна. У людей с хроническими заболеваниями могут обостриться недуги. 

В начале месяца несколько тысяч нижегородцев обращались в скорую помощь из-за магнитных бурь.

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Теги:
Астрономия Здоровье Погода
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