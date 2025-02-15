Мощная магнитная буря идет на Нижегородскую область Общество

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Еще одна сильная магнитная буря ожидается в Нижегородской области. По данным сайта my-calend.ru, она продлится с вечера 27 февраля и до 1 марта включительно. По предварительным данным, ее сила составит 5 баллов по 8-ми балльной шкале.

Буря вызвана недавней сверхмощной вспышкой на поверхности Солнца, пишет РИА Новости. Это один из сильнейших всплесков солнечной активности за последний год. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН относит эту вспышку к классу Х.

У метеочувствительных жителей региона могут наблюдаться головная боль, скачки давления, учащенное дыхание и нарушение сна. У людей с хроническими заболеваниями могут обостриться недуги.

В начале месяца несколько тысяч нижегородцев обращались в скорую помощь из-за магнитных бурь.