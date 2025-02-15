Синоптики рассказали о погоде в Нижнем Новгороде в последнюю неделю зимы

Последняя неделя февраля в Нижнем Новгороде обещает быть относительно теплой. Температура воздуха поднимется до 0°C, однако солнце будет появляться редко. Такой прогноз представили специалисты сервиса "Яндекс Погода".
В понедельник, 24 февраля, дневная температура составит от -3 до -6°C. Ожидается солнечная погода, а ветер будет дуть с северо-востока. Ночью столбики термометров опустятся до -12°C.
Во вторник, 25 февраля, небо затянут плотные облака. Днем температура достигнет -6°C, а ночью понизится до -10°C.
В среду, 26 февраля, синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Температура воздуха составит около -5°C днем и -7°C ночью. Ветер сменит направление на западное.
Четверг, 27 февраля, также начнется с плотной облачности. Однако к обеду возможны кратковременные прояснения. В этот день ожидается потепление до 0°C.
В пятницу, 28 февраля, солнца тоже ждать не стоит. Будет облачно, температура составит от -1 до -2°C днем и -4...-6°C ночью. Ветер сменится на южный.
Осадки в течение недели не прогнозируются, но уже в первые дни марта в Нижнем Новгороде возможны снегопады.
Ранее сообщалось, что нижегородцев ждет резкое потепление в марте.
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