Обналичивающую маткапитал банду поймали в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижегородской области полицейские задержали шестерых участников преступной группы, подозреваемых в мошенничестве при получении выплат маткапитала. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По ее данным, члены группы под видом приобретения земли и строительства домов помогали гражданам в незаконном получении выплат по материнскому капиталу.

Злоумышленники промышляли незаконной деятельностью с октября 2018 года по март 2023 года. Они разыскивали граждан, имеющих материнский капитал, который они хотели потратить на свои цели. Затем в Пенсионный фонд предоставлялись заведомо ложные заявления о распоряжении средствами материнского капитала с приложением фиктивного договора займа и иных документов. В итоге средства выплачивались на расчетный счёт кредитно-потребительского кооператива граждан в счёт досрочного погашения займа. После этого деньги использовались для личного обогащения.

Полицейские выяснили, что через схему подозреваемых прошли 65 жителей Нижегородской области. У следователей есть основания полагать, что некоторые из этих граждан заведомо знали о мошенничестве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.3 УК РФ "Мошенничество с использованием электронных средств платежа". 6 февраля 2025 года задержаны 6 участников организованной преступной группы, троим избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 13 суток.

Следственные действия и оперативно-розыскных мероприятия по сбору доказательств и изобличению преступных действий причастных лиц продолжаются.

Ранее сообщалось, что судебные приставы взыскали с нижегородки 406 тысяч рублей за мошенничество с маткапиталом.