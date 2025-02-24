Нижегородская область привлечет облигационный заем для погашения бюджетного дефицита

Проект закона об изменениях в бюджет рассмотрели депутаты на заседании профильного комитета нижегородского Заксобрания 24 февраля.
Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима рассказала о планах по привлечению облигационного займа на 15 млрд рублей для погашения дефицита бюджета.
По словам Ольги Сулимы, данный показатель в случае принятия закона вырастет до 35,4 млрд рублей и требует активных мер. Привлечение заемных средств может помочь сбалансировать финансовые потоки, отметила глава минфина. При этом процентная ставка займа, зависящая от ключевой ставки ЦБ и рыночной ситуации, будет известна позже.
Законопроект предполагает доходы бюджета в размере 361,4 млрд рублей, а расходы составят 396,9 млрд рублей. Ожидается, что решение будет принято на ближайшем заседании Заксобрания.
Ранее сообщалось, что шесть авиакомпаний получат субсидии из бюджета Нижегородской области.
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