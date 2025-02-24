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Спорт

Александр Кокшаров: "Пари НН" станет командой с менталитетом победителя

24 февраля 2025 20:27  [95] Спорт

Александр Кокшаров, который этой зимой перешел в "Пари НН" на правах аренды из "Краснодара", поделился своим мнением о нижегородской команде в интервью с корреспондентом телеканала "Матч ТВ".

Спортсмен считает, что у команды появится "менталитет победителя", который в перспективе поможет нижегородцам остаться в Российской Премьер-Лиге.

Сам Александр заявил, что "готов на сто процентов". На личную мотивацию футболиста также повлияла работа с Виктором Гончаренко, новым тренером команды.

"Я разговаривал со своими сверстниками в сборной России, с Ишковым и Дмитриевым, сразу понял, что для меня, как молодого игрока, "Пари НН"  — идеальный вариант," - рассказал форвард.

На данный момент "Пари НН" занимает 12 место в таблице РПЛ, набрав 16 очков. Эти показатели пока оставляют команду в турнире.

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Теги:
Спорт Футбол
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