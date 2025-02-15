Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
В нижегородских вузах изменили правила поступления
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 февраля 2025 18:27  [1] Свидетельства о рождении теперь выдают прямо в роддомах Нижегородской области
24 февраля 2025 18:07  [66] Объезд стройки метро в районе Сенной начнут строить в мае
24 февраля 2025 17:12  [159] 30 нижегородских предприятий получили предостережения Росприроднадзора
24 февраля 2025 16:59  [139] Погибшего на СВО Ивана Сажина похоронили в Сокольском округе
24 февраля 2025 16:32  [367] Мощная магнитная буря идет на Нижегородскую область
24 февраля 2025 16:21  [144] Связь поколений не прервется: акция "Герои моей семьи" стартовала в арзамасском техникуме
24 февраля 2025 16:00  [173] Схемы движения трех нижегородских автобусов изменятся с 1 марта
24 февраля 2025 15:11  [175] Католическая община добивается возврата здания бывшего храма в Нижнем Новгороде
24 февраля 2025 14:58  [153] Студент Нижегородского института управления стал победителем Всероссийского конкурса "Точка роста"
24 февраля 2025 14:26  [168] "Ростелеком" обеспечил мобильной связью 16 нижегородских сёл и деревень
Общество

Свидетельства о рождении теперь выдают прямо в роддомах Нижегородской области

24 февраля 2025 18:27  [1] Общество

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В роддомах Нижегородской области начали оформлять свидетельства о рождении детей прямо при выписке. Услуга уже доступна в восьми медицинских учреждениях региона, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале 24 февраля.

По его словам, алгоритм работы разработали специалисты управления ЗАГС совместно с региональным минздравом и Институтом демографического развития. В зависимости от условий сотрудники ЗАГС либо постоянно работают в роддоме, либо приходят по установленному графику.  

Процесс получения документа максимально упрощен. С согласия матери в роддоме формируется электронный документ, который загружается в ее личный кабинет на госуслугах. Там же можно подать заявление на регистрацию рождения, выбрать имя для ребенка и согласовать его с отцом. После этого орган ЗАГС формирует цифровую запись акта о рождении и предоставляет родителям комплект документов.  

Никитин отметил, что даже при отсутствии подтвержденной учетной записи на госуслугах услуга все равно будет доступна. Кроме того, у родителей сохраняется возможность традиционного оформления свидетельства при личном обращении в органы ЗАГС.  

"Мамы уже оценили удобство нового сервиса – не выходя из роддома можно оформить первый и основной документ на ребенка", – подчеркнул глава региона.

Он добавил, что эта инициатива реализуется в рамках нижегородского проекта жизни "ОСНОВА" и общей программы поддержки семей в Пятилетие семьи. Власти стремятся не только к материальной помощи, но и к упрощению получения госуслуг.

Ранее сообщалось, что в регионе стартовал конкурс "Нижегородская семья".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЗАГС Рождаемость Семья
Поделиться:
Новости по теме
19 февраля 2025 15:03  [524] Беременные студентки в Нижегородской области смогут получить единовременную выплату
12 февраля 2025 18:05  [464] Нижегородские молодые семьи получат выплаты при рождении детей
11 февраля 2025 19:05  [1640] Нижегородцам рассказали, на что потратить новые выплаты за рождение детей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph