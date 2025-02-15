Свидетельства о рождении теперь выдают прямо в роддомах Нижегородской области Общество

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В роддомах Нижегородской области начали оформлять свидетельства о рождении детей прямо при выписке. Услуга уже доступна в восьми медицинских учреждениях региона, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале 24 февраля.

По его словам, алгоритм работы разработали специалисты управления ЗАГС совместно с региональным минздравом и Институтом демографического развития. В зависимости от условий сотрудники ЗАГС либо постоянно работают в роддоме, либо приходят по установленному графику.

Процесс получения документа максимально упрощен. С согласия матери в роддоме формируется электронный документ, который загружается в ее личный кабинет на госуслугах. Там же можно подать заявление на регистрацию рождения, выбрать имя для ребенка и согласовать его с отцом. После этого орган ЗАГС формирует цифровую запись акта о рождении и предоставляет родителям комплект документов.

Никитин отметил, что даже при отсутствии подтвержденной учетной записи на госуслугах услуга все равно будет доступна. Кроме того, у родителей сохраняется возможность традиционного оформления свидетельства при личном обращении в органы ЗАГС.

"Мамы уже оценили удобство нового сервиса – не выходя из роддома можно оформить первый и основной документ на ребенка", – подчеркнул глава региона.

Он добавил, что эта инициатива реализуется в рамках нижегородского проекта жизни "ОСНОВА" и общей программы поддержки семей в Пятилетие семьи. Власти стремятся не только к материальной помощи, но и к упрощению получения госуслуг.

Ранее сообщалось, что в регионе стартовал конкурс "Нижегородская семья".