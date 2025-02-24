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Общество

Дневные стационары для лечения гепатита С появились в Нижегородской области

25 февраля 2025 09:37  [38] Общество

Фото: поликлиника №4 Канавинского района

В нескольких муниципалитетах региона появятся специализированные отделения при поликлиниках, где пациенты с гепатитом С смогут получать необходимую терапию в амбулаторных условиях. Такой формат лечения предусмотрен в рамках федерального проекта "Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания", который входит в национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", сообщили в региональном минздраве.

Первая дневная стационарная структура в регионе начала работу на базе городской поликлиники №4 Канавинского района Нижнего Новгорода. В течение года аналогичные отделения откроются в других городах и районах области.  

Главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Нижегородской области Елена Тихомолова пояснила, что современные препараты позволяют полностью излечить гепатит С за 2-3 месяца.  

"Эти лекарства стоят около 300 тысяч рублей за курс, но для пациентов в России они предоставляются бесплатно. Одна из сложностей лечения — необходимость ежедневного контроля за состоянием больных с тяжелыми поражениями печени. Организация дневных стационаров в поликлиниках поможет решить эту проблему и приблизиться к нашей главной цели — остановить распространение вируса", — отметила Тихомолова.  

Назначение терапии в условиях дневного стационара проводит врач-инфекционист после лабораторных и инструментальных исследований.  

"Пациенты с ослабленным организмом смогут находиться под тщательным наблюдением врачей, а контроль анализов поможет корректировать лечение в режиме реального времени. При этом посещение дневного стационара займет всего час в день, тогда как стационарное лечение в больнице требует госпитализации на три месяца", — пояснила специалист.  

Сейчас в дневном стационаре поликлиники №4 проходят лечение восемь человек, еще около 20 пациентов находятся на этапе обследования перед началом терапии. Медицинская помощь доступна жителям всех районов Нижнего Новгорода.  

По словам главного врача поликлиники №4 Инны Пудовой, перед открытием стационара проводилась масштабная подготовка.  

"Мы закупили оборудование, необходимые лекарства, обучили персонал, расширили штат, добавив двух врачей-инфекционистов, и тщательно выстроили комфортный маршрут пациента. Сейчас все пациенты настроены позитивно, терапию переносят хорошо", — рассказала Пудова.  

С 2025 года в России стартовал национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", который продолжает задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте "Здравоохранение". Этот проект направлен на повышение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году и охватывает модернизацию медицинских учреждений, привлечение новых специалистов, совершенствование диагностики и лечения хронических заболеваний, развитие экстренной помощи и медицинской реабилитации.  

В рамках нацпроекта реализуется 11 федеральных программ, включая борьбу с онкологическими, сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями, развитие сети исследовательских центров и цифровизацию здравоохранения.

Ранее сообщалось, что свидетельства о рождении теперь выдают прямо в роддомах.

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Теги:
больницы Здоровье Нацпроект
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