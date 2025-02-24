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Общество

Огромная свалка с химическими отходами обнаружена в Дзержинске

25 февраля 2025 12:04  [139] Общество

Фото: Скриншот из программы "Кстати"

Несанкционированная свалка с отходами химических производств появилась в Дзержинске, сообщили в программе "Кстати" (16+).

Она начинается сразу за поселком Петряевка. Утверждается, что каждую ночь неизвестные сваливают груды мусора на территории лесополосы и вдоль дороги. Недалеко от места находится завод "Химмаш".

"Я думаю, масштаб этого всего 500-700 метров квадратных, и если учитывать еще те моменты, которые мы видели по дороге, это до километра квадратного", - поделился местный житель Антон Зарубин.

Большинство отходов, среди которых резина, железобетонные блоки, пластик, не разлагаются. Более того, часть мусора находится в запечатанных контейнерах (бочках, кубах, мешках), поэтому определить их содержимое не всегда возможно.

Жители поселка уже обратились в администрацию и начали составлять коллективное заявление в полицию.

На запрос редакции "Кстати" министерство экологии региона заявило, что информация о свалке к ним не поступала.

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Теги:
Завод Свалки Экология
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