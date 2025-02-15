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Общество

Нижегородец пожаловался на свалку в Бурнаковской низине

24 февраля 2025 11:20  [111] Общество

Нижегородец пожаловался в социальной сети на незаконную свалку в микрорайоне Бурнаковский.

Как написал Владимир К. в своем обращении к администрации Московского района, нелегальная куча мусора на территории зеленой зоны появилась уже почти год назад. В частности, с апреля 2024 года обращения в мэрию по этому вопросу направлялись неоднократно, однако свалка только разрастается.

Нижегородец отмечает, что мусор сюда привозят "под покровом ночи". В администрации Нижнего Новгорода уже отреагировали на данное обращение, пообещав изучить вопрос.

Ранее сообщалось, что суд обязал РЖД возместить ущерб за незаконную свалку в Нижегородской области.

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Теги:
Московский район Свалки Экология
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