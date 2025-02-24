Весна начнется в Нижегородской области ближе к концу марта Общество

Климатическая весна начнется в Нижегородской области ближе к концу марта, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".

О наступлении такой весны, в частности, можно говорить в случае установления среднесуточной температуры выше 0.

Синоптики прогнозируют, что погода со знаком "плюс" будет в регионе не ранее 25 марта.

При этом уже в марте воздух в Нижнем Новгороде и районах области может прогреться до +4. В то же время по ночам температура будет опускаться ниже нулевой отметки, в утренние часы также возможен "минус".

Ранее синоптики рассказали о погоде в Нижнем Новгороде в последнюю неделю зимы.

Также сообщалось, что нижегородцев ждет резкое потепление в марте.