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Весна начнется в Нижегородской области ближе к концу марта

25 февраля 2025 10:21  [117] Общество

Климатическая весна начнется в Нижегородской области ближе к концу марта, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".

О наступлении такой весны, в частности, можно говорить в случае установления среднесуточной температуры выше 0.

Синоптики прогнозируют, что погода со знаком "плюс" будет в регионе не ранее 25 марта.

При этом уже в марте воздух в Нижнем Новгороде и районах области может прогреться до +4. В то же время по ночам температура будет опускаться ниже нулевой отметки, в утренние часы также возможен "минус".

Ранее синоптики рассказали о погоде в Нижнем Новгороде в последнюю неделю зимы.

Также сообщалось, что нижегородцев ждет резкое потепление в марте.

 

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Теги:
весна Погода Прогноз
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