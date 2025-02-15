Схемы движения трех нижегородских автобусов изменятся с 1 марта Общество

Схема движения трех автобусов частично изменится в Нижнем Новгороде, сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской агломерации.

С 1 марта на маршруте А-31 начнут работать 15 автобусов большого класса. Но из-за того, что характеристики некоторых участков дорог на маршруте не позволяют безопасно передвигаться транспортным средствам большого класса, конечную остановку переносят с "Жилого комплекса "Победа" на "Автовокзал "Щербинки". Автобус теперь будет курсировать не по улице Горной, а по улицам 40 лет Октября и Шатковской.

В ЦРТС добавили, что с 1 марта меняется маршрут А-82 "для компенсации транспортного обслуживания улиц 40 лет Победы и Горной". Так, конечную остановку переносят с "Автовокзала "Щербинки" на "Улицу 40 лет Победы", а участок маршрута с улиц 40 лет Октября и Шатковской — на улицу Горную. На А-82 будут курсировать автобусы среднего класса.

Кроме этого, с 1 марта планируется изменение конечной остановки на автобусном маршруте с "Поселок Ближнеконстантиново" на "ЖК "Победа".

В ЦРТС отметили, что победителем открытого конкурса на обслуживание маршрутов А-31, А-86 и А-76 стало ГП "Нижегородпассажиравтотранс".

Ранее сообщалось, что в марте вместо троллейбусного маршрута №13 начнет работать электробусный маршрут Э-13.