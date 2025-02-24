52 водителя скрылись с места ДТП в Нижнем Новгороде с начала года Происшествия

С начала 2025 года в Нижнем Новгороде с места ДТП скрылись 52 водителя, сообщили в отделе ГИБДД городского управления МВД.

По данным правоохранителей, в этих авариях пострадали 55 человек, один пешеход скончался. 35 водителей, которые покинули место аварии, уже найдены.

Инспекция предупреждает о последствиях скрытия с места происшествия: это серьёзное административное правонарушение. Можно лишиться водительских прав на срок от одного года до полутора лет или оказаться под арестом на срок до пятнадцати суток. Если же последствия аварии тяжелые, то может последовать уголовное наказание.

Возможных очевидцев происшествий, а также обладателей записей видеорегистратора с момента ДТП, просят сообщать в полицию по телефонам 112 (02, 102) или по адресу Нижний Новгород, улица Удмуртская, 37/1.

Ранее сообщалось, что скрывшемуся с места ДТП нижегородцу грозит до 12 лет тюрьмы. Водитель проехал на красный сигнал светофора и сбил 81-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Женщина скончалась в больнице.