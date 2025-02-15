Погибшая под колесами ПАЗа нижегородка работала в облправительстве Происшествия

Погибшая под колёсами автобуса на Московском вокзале молодая женщина работала в нижегородском правительстве, сообщает ИА "В городе N".

Несчастный случай произошел 18 февраля на площади Революции. В этот день 33-летняя нижегородка планировала отправиться к друзьям в Москву. Женщина вышла из такси и направилась к вокзалу. В этот момент ее сбил автобус.

Водитель Т-67 не понял, что случилось, и продолжил движение. В результате женщина скончалась. Водитель задержан в рамках уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин ждет итоги проверки по факту ДТП с автобусом в Кстовском округе.