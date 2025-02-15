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Происшествия

Погибшая под колесами ПАЗа нижегородка работала в облправительстве

21 февраля 2025 13:34  [297] Происшествия

Погибшая под колёсами автобуса на Московском вокзале молодая женщина работала в нижегородском правительстве, сообщает ИА "В городе N".

Несчастный случай произошел 18 февраля на площади Революции. В этот день 33-летняя нижегородка планировала отправиться к друзьям в Москву. Женщина вышла из такси и направилась к вокзалу. В этот момент ее сбил автобус.

Водитель Т-67 не понял, что случилось, и продолжил движение. В результате женщина скончалась. Водитель задержан в рамках уголовного дела. 

Ранее сообщалось, что Бастрыкин ждет итоги проверки по факту ДТП с автобусом в Кстовском округе.

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Теги:
автобусы ДТП
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