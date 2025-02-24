Чем уникальная станция метро "Московская", рассказали нижегородцам

Фото:
Станция метро "Московская" в Нижнем Новгороде обладает особенностями, которые делают ее одной из самых уникальных в стране. О редких характеристиках объекта рассказал Telegram-канал "Метро НН".
Ранее "Московская" считалась самой крупной станцией в России, поскольку изначально проектировалась под две перспективные линии. Однако в 2020 году этот рекорд побила московская станция "Нижегородская".
Еще одна редкость – наличие двух путей с момента постройки. Подобное решение использовали только на двух станциях в стране: "Московская" в Нижнем Новгороде и "Нижегородская" в Москве.
Кроме того, пересадка между линиями на этой станции занимает всего несколько секунд. В России таких объектов крайне мало. В Санкт-Петербурге аналогичный переход есть только на "Технологическом университете", а в Москве – на семи станциях.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+