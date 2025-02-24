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Общество

Чем уникальная станция метро "Московская", рассказали нижегородцам

25 февраля 2025 12:31  [74] Общество

Фото: Александр Воложанин

Станция метро "Московская" в Нижнем Новгороде обладает особенностями, которые делают ее одной из самых уникальных в стране. О редких характеристиках объекта рассказал Telegram-канал "Метро НН".  

Ранее "Московская" считалась самой крупной станцией в России, поскольку изначально проектировалась под две перспективные линии. Однако в 2020 году этот рекорд побила московская станция "Нижегородская".  

Еще одна редкость – наличие двух путей с момента постройки. Подобное решение использовали только на двух станциях в стране: "Московская" в Нижнем Новгороде и "Нижегородская" в Москве.  

Кроме того, пересадка между линиями на этой станции занимает всего несколько секунд. В России таких объектов крайне мало. В Санкт-Петербурге аналогичный переход есть только на "Технологическом университете", а в Москве – на семи станциях.

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Теги:
История Метро Московский район
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