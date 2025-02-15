Хуснуллин поручил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде Политика

Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина

Вице-премьер России Марат Хуснуллин побывал на стройплощадках нижегородского метро и поручил ускорить темпы работ. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале 21 февраля.

Хуснуллин отметил, что регион активно развивается: ведётся строительство жилья, модернизируются дороги, появляются новые предприятия и общественные пространства. По его словам, Нижегородская область успешно реализовала национальные проекты "Жильё и городская среда" и "Безопасные качественные дороги", завершившиеся в 2024 году. В новом нацпроекте "Инфраструктура для жизни" власти продолжат улучшать качество городской среды.

Совместно с нижегородским губернатором Глебом Никитиным Хуснуллин осмотрел ход работ по строительству метро. Он подчеркнул, что развитие подземного транспорта – ключевая задача для региона.

"Для строительства метро в Нижнем Новгороде был привлечён инфраструктурный бюджетный кредит. Конечно, не обходится без сложностей, но работы идут – уже пройден первый тоннель на продлении Автозаводской линии от станции "Сенная" до "Площади Свободы". Однако я поручил усилить темпы строительства", – заявил вице-премьер.

Напомним, что метростроевцы готовятся встречать щит "Владимир" на площади Свободы.

Также НИА "Нижний Новгород" выяснил, что на строительство метро в приволжской столице направят еще более 2 млрд рублей.