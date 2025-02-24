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Общество

Четыре детсада и 9 школ в Нижегородской области ушли на карантин по ОРВИ

25 февраля 2025 13:16  [126] Общество

Заболеваемость ОРВИ не спадает в Нижегородской области. По данным регионального Роспотребнадзора на 25 февраля, полностью закрыты на карантин четыре детских сада и девять школ.  

Кроме того, в связи с простудными заболеваниями на дистанционное обучение переведены 342 классов в различных учебных заведениях, а также 160 групп в детсадах.  

Общее число заболевших нижегородцев достигло 21 тысячу. Среди видов простуды на минувшей неделе преобладали сезонные коронавирусы, грипп типа B, а также аденовирусы и риновирусы.

В регионе, помимо обычного ОРВИ, было зарегистрировано и 164 случаев COVID-19, что на 3,1% больше, чем за предыдущую неделю.

Эпидемиологи напомнили о первичных мерах безопасности. Так, следует избегать контактов с заболевшими людьми, а также мест массового скопления граждан в помещениях. Не лишним будет и использование защитных масок. При возникновении симптомов простуды следует сразу же обращаться в медучреждение.

Напомним, что неделей ранее на карантин по ОРВИ в Нижегородской области были закрыты садик и 8 школ.

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Теги:
Карантин ОРВИ
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