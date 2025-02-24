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Общество

Мурашко: дефицит врачей в России составляет более чем 23 тысячи человек

25 февраля 2025 13:22  [87] Общество

Фото: Александр Воложанин

В России не хватает около 23 300 врачей. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с фракцией КПРФ в Государственной думе, сообщает телеканал "360".

При этом, по словам министра, дефицит среднего медицинского персонала оценивается примерно в 63 500 человек.

Мурашко отметил, что ранее в Госдуме озвучивалась цифра в 29 407 врачей, но сейчас она пересмотрена в сторону уменьшения.

Он подчеркнул, что с 2023 года количество врачей в стране увеличилось и сейчас составляет почти 558 тысяч человек. Глава Минздрава констатировал, что за этот период в отрасль пришло около 39 тысяч специалистов.

Мурашко также отметил, что с 2019 по 2024 год общий прирост врачебного персонала составил около 6,5 тысяч человек.

Как ранее выяснилось, нижегородские врачи в среднем получают более 96 тысяч рублей.

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Теги:
Врачи Здравоохранение Трудоустройство
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