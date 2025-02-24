Власти обследуют свалку химотходов на окраине Нижнего Новгорода

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Сотрудники нижегородского минэкологии собираются провести выездное обследование территории, где обнаружена свалка химических отходов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в профильном министерстве.
По итогам проверки, цель которой - выявление экологических нарушений - будут приняты надлежащие процессуальные решения.
Ранее сообщалось, что обращений от жителей по поводу свалки не поступало. После публикации информации в СМИ ведомство организовало проверку.
Напомним, масштабная свалка с неразлагающимся мусором была обнаружена около поселка Петряевка рядом с заводом "Химмаш".
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