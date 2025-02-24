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Общество

Власти обследуют свалку химотходов на окраине Нижнего Новгорода

25 февраля 2025 14:09  [68] Общество

Фото: Скриншот из программы "Кстати"

Сотрудники нижегородского минэкологии собираются провести выездное обследование территории, где обнаружена свалка химических отходов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в профильном министерстве.

По итогам проверки, цель которой - выявление экологических нарушений - будут приняты надлежащие процессуальные решения.

Ранее сообщалось, что обращений от жителей по поводу свалки не поступало. После публикации информации в СМИ ведомство организовало проверку.

Напомним, масштабная свалка с неразлагающимся мусором была обнаружена около поселка Петряевка рядом с заводом "Химмаш".

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Теги:
Завод Свалки Экология
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