Власти обследуют свалку химотходов на окраине Нижнего Новгорода Общество

Фото: Скриншот из программы "Кстати"

Сотрудники нижегородского минэкологии собираются провести выездное обследование территории, где обнаружена свалка химических отходов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в профильном министерстве.

По итогам проверки, цель которой - выявление экологических нарушений - будут приняты надлежащие процессуальные решения.

Ранее сообщалось, что обращений от жителей по поводу свалки не поступало. После публикации информации в СМИ ведомство организовало проверку.

Напомним, масштабная свалка с неразлагающимся мусором была обнаружена около поселка Петряевка рядом с заводом "Химмаш".