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Общество

Оператора на маршрут А-97 ищут в Нижнем Новгороде

25 февраля 2025 15:30  [74] Общество

Перевозчика для обслуживания автобусного маршрута А-97 ищут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает "Центр развития транспортных систем". Отмечается, что класс транспортного средства, которое будет обслуживать маршрут, среднее. 

Протяженность маршрута более 30 километров. Он курсирует от улицы Деловой до Мостотряда. 

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 27,7 млн рублей. Заявки принимаются до 13 марта. 

Ранее сообщалось, что "Центр развития транспортных систем" Нижегородской агломерации объявил конкурс по выбору перевозчиков на муниципальные маршруты А-24 и А-45.

 

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Теги:
автобусы маршруты ЦРТС
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