Перевозчиков на троллейбусные маршруты ищут в Нижнем Новгороде Общество

Фото: "Нижегородэлектротранс"

"Центр развития транспортных систем" региона объявил конкурсы по выбору перевозчиков на муниципальные троллейбусные маршруты в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Всего в областном центре планируется организовать перевозки по четырем таким направлениям.

За "выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам" на муниципальном троллейбусном маршруте № Т-10, № Т-25 и № Т-15 начальная цена контракта составляет 49,9 тысяч рублей, на № Т-8 — 24,6 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что нового перевозчика ищут для маршрутов А-55 и А-94.