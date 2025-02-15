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Общество

Электробус заменит троллейбус на маршруте №13 в Нижнем Новгороде 

24 февраля 2025 14:13  [101] Общество

Фото: "Нижегородэлектротранс"

С 1 марта вместо троллейбусного маршрута № 13 начнет работать электробусный маршрут Э-13, сообщили в ГКУ НО "ЦРТС". 

Электробус будет курсировать между остановками "Автовокзал Щербинки" и "Площадь Минина и Пожарского" через проспект Гагарина, улицы Бекетова, Ванеева, площадь Свободы, улицу Варварскую. 

В ЦРТС напомнили, что ранее из-за строительства станции метро и закрытия площади Свободы для движения транспорта, троллейбусный маршрут № 13 перенаправили до остановки "4-й микрорайон" на улице Васюнина. 

Ранее сообщалось, что "Центр развития транспортных систем" региона объявил конкурсы по выбору перевозчиков на муниципальные троллейбусные маршруты № Т-8, Т-10, № Т-25 и № Т-15 в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Общественный транспорт Троллейбус Электробусы
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