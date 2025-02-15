Электробус заменит троллейбус на маршруте №13 в Нижнем Новгороде Общество

Фото: "Нижегородэлектротранс"

С 1 марта вместо троллейбусного маршрута № 13 начнет работать электробусный маршрут Э-13, сообщили в ГКУ НО "ЦРТС".

Электробус будет курсировать между остановками "Автовокзал Щербинки" и "Площадь Минина и Пожарского" через проспект Гагарина, улицы Бекетова, Ванеева, площадь Свободы, улицу Варварскую.

В ЦРТС напомнили, что ранее из-за строительства станции метро и закрытия площади Свободы для движения транспорта, троллейбусный маршрут № 13 перенаправили до остановки "4-й микрорайон" на улице Васюнина.

Ранее сообщалось, что "Центр развития транспортных систем" региона объявил конкурсы по выбору перевозчиков на муниципальные троллейбусные маршруты № Т-8, Т-10, № Т-25 и № Т-15 в Нижнем Новгороде.