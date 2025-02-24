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Происшествия

Слесарь получил тяжелые травмы на нижегородском заводе

25 февраля 2025 19:45  [100] Происшествия

В Нижнем Новгороде 48-летний слесарь механосборочных работ АО "Нижегородские грузовые автомобили" получил серьезные травмы во время работы. Об этом сообщили в Гострудинспекции по региону.

Инцидент произошел утром 24 февраля. Рабочий передвигался по цеху, когда внезапно почувствовал себя плохо и упал на пол. Коллеги сразу же вызвали скорую помощь.  

Медики госпитализировали пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, ранами в области лба и носа, а также судорожным синдромом. По медицинскому заключению, его состояние классифицируется как тяжелое.  

Гострудинспекция Нижегородской области начала расследование инцидента. Специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося.

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Теги:
Госинспекция труда Травма
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