Слесарь получил тяжелые травмы на нижегородском заводе Происшествия

В Нижнем Новгороде 48-летний слесарь механосборочных работ АО "Нижегородские грузовые автомобили" получил серьезные травмы во время работы. Об этом сообщили в Гострудинспекции по региону.

Инцидент произошел утром 24 февраля. Рабочий передвигался по цеху, когда внезапно почувствовал себя плохо и упал на пол. Коллеги сразу же вызвали скорую помощь.

Медики госпитализировали пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, ранами в области лба и носа, а также судорожным синдромом. По медицинскому заключению, его состояние классифицируется как тяжелое.

Гострудинспекция Нижегородской области начала расследование инцидента. Специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося.