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Общество

Школу на 730 учеников построят на месте аварийных домов в Ленинском районе

25 февраля 2025 17:26  [1] Общество

В Ленинском районе Нижнего Новгорода возведут новую школу на 730 учеников. Она появится на территории, где сейчас расположены аварийные дома. Документация по планировке участка в границах улиц Октябрьской революции, Июльских Дней и Чонгарской уже утверждена региональным минградом.  

Будущий учебный корпус станет частью школы № 97 и будет предназначен в том числе для семей, которые переедут в новый жилой квартал, строящийся по механизму комплексного развития территории (КРТ) в районе улицы Правды.  

Проект охватывает территорию площадью 5 га. Новое четырехэтажное здание займет 1,7 тысячи кв. метров, а его общая площадь составит 6,8 тысячи кв. метров. Рядом также планируется строительство трансформаторной подстанции.  

Школа включена в программу развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2020-2030 годы. Строительство пройдет в одну очередь. Перед началом работ территорию очистят: расселят и снесут аварийные дома № 12, 14, 16 на улице Правды, а также № 84 и 86 на Октябрьской революции.  

После демонтажа начнется инженерная подготовка участка, прокладка коммуникаций, а затем строительство здания и подстанции. В планах также благоустройство прилегающей территории, обустройство внутриквартальных проездов, освещение и капитальный ремонт дороги на улице Чонгарской.

Ранее сообщалось, что проект школы на 1 тысячу мест в городском округе город Бор прошел государственную экспертизу.

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Теги:
Ленинский район Строительство Школы
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