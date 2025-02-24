Проект школы на 1000 мест на Бору прошел госэкcпертизу Общество

Фото: администрация города Бор

Проект школы в центре Бора прошел госэкcпертизу, сообщается на Единого госреестра заключений проектной документации.

Учебное заведение на улице Луначарского рассчитано на тысячу мест. В здании помимо классов будет три спортивных и актовый зал на 450 посадочных мест, а также зал хореографии, медицинский кабинет и блок приготовления пищи.

Планируется, что школа откроет свои двери для первых учеников в День знаний 2025 года.

Ранее сообщалось, что в мае 2024 года ход строительства новой школы проверяла специальная комиссия во главе с министром образования и науки Нижегородской области Михаилом Пучковым.

Также стало известно, что председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело по факту недостроенной школы в Дзержинске.