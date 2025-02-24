Нижегородец погасил долги на 350 тысяч рублей для выезда из страны

Нижегородец погасил задолженность в размере более 350 тысяч рублей для снятия ограничений на выезд за границу. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по Нижегородской области.
Житель Павловского района по решению суда должен был возместить ущерб. Приставы вынесли решения о взыскании денежных средств гражданина на счетах, а также ограничили право мужчины на выезд из страны.
В результате должник сам обратился в ФССП, где рассказал о том, что ему нужно выехать за границу. Приставы разъяснили гражданину нормы закона и порекомендовали гражданину уплатить долг, чтобы снять ограничения. В результате нижегородец выплатил не только всю сумму задолженности, но и 25 тысяч рублей исполнительного сбора.
Ранее сообщалось, что судебные приставы взыскали с нижегородки 406 тысяч рублей за мошенничество с маткапиталом.
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