Нижегородские судебные приставы передали конфискованную иномарку в зону СВО

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Судебные приставы передали на нужды специальной военной операции автомобиль марки Lifan, конфискованный у жителя Нижнего Новгорода за совершение преступления. Об этом сообщает ГУФССП России по региону.
По данным надзорного ведомства, мужчина был признан виновным за управление автомобилем в нетрезвом виде, будучи ранее привлеченным к административному наказанию.
Судом вынес решение о конфискации иномарки и обращении ее в доход государства.
После этого судебные приставы передали конфискованный Lifan представителю минобороны РФ.
Напомним, нижегородские судебные приставы отправили на СВО 10 конфискованных автомобилей.
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