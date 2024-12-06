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Общество

Нижегородские судебные приставы передали конфискованную иномарку в зону СВО

20 декабря 2024 11:25  [90] Общество

Фото: ГУФССП России по Нижегородской области

Судебные приставы передали на нужды специальной военной операции автомобиль марки Lifan, конфискованный у жителя Нижнего Новгорода за совершение преступления. Об этом сообщает ГУФССП России по региону.

По данным надзорного ведомства, мужчина был признан виновным за управление автомобилем в нетрезвом виде, будучи ранее привлеченным к административному наказанию.

Судом вынес решение о конфискации иномарки и обращении ее в доход государства.

После этого судебные приставы передали конфискованный Lifan представителю минобороны РФ.

Напомним, нижегородские судебные приставы отправили на СВО 10 конфискованных автомобилей.

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Теги:
СВО УФССП
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