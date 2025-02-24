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Спорт

Центр бокса в Городце готовится к открытию после госэкспертизы

26 февраля 2025 06:00  [119] Спорт

Проект нового центра бокса в Городце получил положительное заключение государственной экспертизы, опубликованное в ГИС ЕГРЗ. Сейчас здание находится на финальной стадии строительства и вскоре будет введено в эксплуатацию.  

Заключение экспертов выдано 20 февраля. Документацию подготовила компания "Петропроект" из Санкт-Петербурга, а заказчиком выступило ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик". Первоначально проект был одобрен еще в 2022 году, однако перед завершением строительства в него внесли корректировки.  

Спортивный комплекс возводится на улице Новой, рядом с ФОКом "Александр Невский". Общая площадь здания составляет около 1000 квадратных метров. Внутри оборудуют зал с рингом, где смогут тренироваться 125 спортсменов. Для зрителей соревнований предусмотрено 180 мест.  

Стоимость строительства центра бокса составляет 102,5 млн рублей. Генподрядчиком выступает компания "Петропроект". По планам, объект должен быть сдан в эксплуатацию до 1 апреля текущего года.

Сообщалось, что центр бокса в Городце достроят в 2025 году.

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Теги:
Бокс Городец Строительство
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