Нижегородцы хотят получать пенсию в 48 200 рублей Экономика

Жители Нижнего Новгорода считают, что для достойной жизни после выхода на пенсию им нужно 48 200 рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

За последние два года эта сумма постепенно увеличивается. В июне 2024 года нижегородцы называли цифру 47 900 рублей, в декабре 2023 года — 45 000 рублей, в апреле 2023 года — 42 800 рублей, а в ноябре 2022 года достаточной считали пенсию в 42 200 рублей.

Ожидания жителей региона практически совпадают с общероссийскими показателями. В среднем по стране достойной пенсией называют 49 600 рублей, что на 1 500 рублей (3%) больше, чем год назад.

Чем выше доход граждан, тем выше их запросы. Люди с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц считают достаточной пенсию в 45 900 рублей, а респонденты с доходом от 100 тысяч рублей рассчитывают на 51 000 рублей.

Самые высокие пенсионные ожидания у жителей Москвы (52 400 рублей) и Санкт-Петербурга (51 700 рублей). В тройку лидеров также вошел Хабаровск (50 000 рублей). Четвертое и пятое места заняли Тюмень (49 700 рублей) и Ростов-на-Дону (49 600 рублей).

Наименьшие запросы зафиксированы в Астрахани (45 200 рублей), Ярославле (46 100 рублей) и Новокузнецке (46 200 рублей).

С 1 января изменился порог для начисления страховых взносов. Теперь, чтобы получить максимальное количество пенсионных баллов за год, необходимо зарабатывать не менее 230 тысяч рублей в месяц. Чем больше баллов, тем выше будущая пенсия.

Ранее сообщалось, что нижегородцам упростили оформление выхода на пенсию.