Прокуратура добилась пересчета пенсии для борского пенсионера Общество

Жителю Бора пересчитали страховой стаж и учли более семи лет работы, которые ранее не были включены. Это произошло после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что при расчете пенсии некоторые периоды трудовой деятельности мужчины не были учтены. Пенсионер неоднократно обращался в клиентскую службу Социального фонда России по месту жительства, однако получал отказ.

После вмешательства прокуратуры в Фонд пенсионного и социального страхования РФ по Нижегородской области было внесено представление. В результате спорные годы работы включили в страховой стаж пенсионера.

Ранее сообщалось, что работникам нижегородской фирмы выплатили 5 млн рублей по требованию прокуратуры.