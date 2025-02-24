Прокуратура добилась пересчета пенсии для борского пенсионера

Жителю Бора пересчитали страховой стаж и учли более семи лет работы, которые ранее не были включены. Это произошло после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе проверки выяснилось, что при расчете пенсии некоторые периоды трудовой деятельности мужчины не были учтены. Пенсионер неоднократно обращался в клиентскую службу Социального фонда России по месту жительства, однако получал отказ.
После вмешательства прокуратуры в Фонд пенсионного и социального страхования РФ по Нижегородской области было внесено представление. В результате спорные годы работы включили в страховой стаж пенсионера.
Ранее сообщалось, что работникам нижегородской фирмы выплатили 5 млн рублей по требованию прокуратуры.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+