Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
В нижегородских вузах изменили правила поступления
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 февраля 2025 10:00  [76] Нижегородцы смогут наблюдать парад планет 28 февраля
26 февраля 2025 09:23  [111] Прокуратура добилась пересчета пенсии для борского пенсионера
26 февраля 2025 08:17  [303] Власти Нижнего Новгорода ввели особый режим у сгоревшей усадьбы Вагина
26 февраля 2025 08:00  [139] Нижегородец погасил долги на 350 тысяч рублей для выезда из страны
26 февраля 2025 07:26  [207] Утвержден проект застройки по КРТ на Генкиной в Нижнем Новгороде
26 февраля 2025 07:01  [181] Нижегородцам упростили оформление выхода на пенсию
25 февраля 2025 18:51  [297] 30 выездов в различные муниципалитеты Нижегородской области совершили "Поезда здоровья" с начала года
25 февраля 2025 18:00  [361] Потепление ожидает нижегородцев в начале марта
25 февраля 2025 17:28  [307] Три команды из Нижнего Новгорода стали призерами двухдневного хакатона "Система Хак: программируем без границ"
25 февраля 2025 17:26  [338] Школу на 730 учеников построят на месте аварийных домов в Ленинском районе
Общество

Прокуратура добилась пересчета пенсии для борского пенсионера

26 февраля 2025 09:23  [111] Общество

Жителю Бора пересчитали страховой стаж и учли более семи лет работы, которые ранее не были включены. Это произошло после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.  

В ходе проверки выяснилось, что при расчете пенсии некоторые периоды трудовой деятельности мужчины не были учтены. Пенсионер неоднократно обращался в клиентскую службу Социального фонда России по месту жительства, однако получал отказ.  

После вмешательства прокуратуры в Фонд пенсионного и социального страхования РФ по Нижегородской области было внесено представление. В результате спорные годы работы включили в страховой стаж пенсионера.

Ранее сообщалось, что работникам нижегородской фирмы выплатили 5 млн рублей по требованию прокуратуры.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Долги Пенсия Прокуратура
Поделиться:
Новости по теме
19 февраля 2025 16:26  [675] Нижегородский участник СВО добился выплаты 1 млн рублей за ранение
22 января 2025 18:38  [684] Работодатель выплатил отпускные нижегородцу за 12 лет по требованию прокуратуры
04 декабря 2024 16:41  [802] Шахунская ЦРБ закупила реабилитационный тренажер после вмешательства прокуратуры
31 октября 2024 10:33  [1336] "Нижегородавтодор" выплатил долги по зарплатам после вмешательства прокуратуры
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
24 февраля 2025 18:48На лыжах к финишу: как прошел марафон на Щелоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph