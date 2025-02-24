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Общество

Еще 54 ветеранам присвоят звание "Почетный гражданин Нижнего Новгорода"

26 февраля 2025 11:57  [119] Общество

Участникам Великой Отечественной войны присвоят звание "Почетный гражданин Нижнего Новгорода". Решение принято на заседании городской думы, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Председатель гордумы Евгений Чинцов напомнил об указе президента РФ от 16 января о проведении в 2025 году в России года защитника Отечества.

"В связи с этим предлагается дополнить порядок присвоения звания "Почетный гражданин" нормой, согласно которой в 2025 году в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войны звание присваивается всем зарегистрированным в Нижнем Новгороде участникам ВОВ", - сказал спикер думы. 

Он добавил, что проектом решения предлагается установить, что присвоение звания Почетный гражданин участникам ВОВ осуществляется на мартовском заседании муниципального парламенте.

По словам председателя постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению Ольги Балакиной, всего в Нижнем Новгороде добавится 54 участника ВОВ, которым присвоят звание "Почетного гражданина". 

Напомним, на январском заседании депутаты приняли решение о присвоении 30 ветеранам войны звания Почетного ветерана Нижнего Новгорода.

Отметим, что личное пожизненное звание "Почетный гражданин города Нижнего Новгорода" присваивается за особые заслуги гражданину, проживающему в городе или тесно связанному с ним характером своей деятельности, направленной на развитие экономики, социальной сферы, а также иностранным гражданам за выдающийся вклад в экономику, общественную, научную и культурную деятельность. На сегодня Книга Почета содержит 144 фамилии.

Ранее сообщалось, что 15 января на заседании российского оргкомитета "Победа" Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобороны удостоить всех ветеранов Великой Отечественной войны званиями "Почетный гражданин".

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Теги:
Ветераны ВОВ Почетные граждане
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