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Общество

Нижегородские госполиклиники теперь работают без выходных

26 февраля 2025 12:40  [109] Общество

Государственные медицинские учреждения переходят на семидневную рабочую неделю.

"И это не дежурный, а полноценный приём: и платно, и по ОМС", — сообщил главред "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Доступность медицинской помощи в Нижегородской области повышается, чтобы и дети, и взрослые могли заниматься вопросами здоровья в удобные для них дни.

Стоматологические поликлиники во всех районах города теперь работают с 8:00 до 18:00 по субботам и с 9:00 до 15:00 по воскресеньям.

Кроме того, МРТ в Клиническом диагностическом центре тоже можно будет сделать в выходные. Запись доступна с 26 февраля.

Ранее сообщалось о появлении дневных стационаров для лечения гепатита С.

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Теги:
Здоровье Медицина и здоровье Поликлиника
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