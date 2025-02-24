Нижегородские госполиклиники теперь работают без выходных Общество

Государственные медицинские учреждения переходят на семидневную рабочую неделю.

"И это не дежурный, а полноценный приём: и платно, и по ОМС", — сообщил главред "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Доступность медицинской помощи в Нижегородской области повышается, чтобы и дети, и взрослые могли заниматься вопросами здоровья в удобные для них дни.

Стоматологические поликлиники во всех районах города теперь работают с 8:00 до 18:00 по субботам и с 9:00 до 15:00 по воскресеньям.

Кроме того, МРТ в Клиническом диагностическом центре тоже можно будет сделать в выходные. Запись доступна с 26 февраля.

Ранее сообщалось о появлении дневных стационаров для лечения гепатита С.