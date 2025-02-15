Нижегородская область расширяет реабилитационные программы для детей Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области увеличивают возможности амбулаторной реабилитации для детей. Недавно открывшиеся профильные отделения в детских поликлиниках №19 и №39 Нижнего Новгорода уже работают на полную мощность. В 2025 году аналогичное отделение начнет работу в детской поликлинике города Кстово, сообщили в облправительстве.

Как пояснила главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации регионального Минздрава Наталия Есина, амбулаторная реабилитация ориентирована на детей, у которых еще не развилось заболевание, но есть факторы риска. Основная цель таких программ — предупреждение осложнений, что гораздо эффективнее, чем их лечение на более поздних стадиях.

По данным Минздрава, в прошлом году медицинскую реабилитацию в регионе прошли около 14 тысяч детей, из них три тысячи — на базе поликлиник.

Главный врач Детской городской поликлиники №19 Ольга Бурова рассказала, что сейчас реабилитацию в учреждении ежемесячно проходят более 50 маленьких пациентов. С ними работает команда специалистов: педиатры, неврологи, физиотерапевты, реабилитологи, врачи ЛФК и медицинские сестры.

В поликлинике доступны физиотерапевтические процедуры, курсовые массажи с элементами ЛФК, а также специализированные "Школы пациентов и их родителей". Кроме того, реализуются реабилитационные программы для детей с легкими неврологическими нарушениями, в том числе связанными с перенесенным COVID-19.

Ольга Бурова отметила, что у многих детей, переболевших коронавирусом, впоследствии наблюдаются симптомы, такие как снижение успеваемости, хроническая усталость и повышенная сонливость. Для таких пациентов разработана специальная программа восстановления.

Амбулаторная реабилитация позволяет детям проходить лечение без госпитализации и значительного отрыва от учебного процесса. Результаты такого подхода становятся заметны уже через несколько месяцев.

"В конце прошлого года к нам обратились родители мальчика, у которого была диагностирована задержка стато-моторного развития. В 8 месяцев он переворачивался только в одну сторону и не мог самостоятельно сидеть. После курса реабилитации через три с половиной месяца ребенок самостоятельно зашел в кабинет невролога, держа маму за руку. В заключении врача появилась долгожданная запись: "моторное развитие соответствует возрасту", — поделилась Бурова.

Развитие медицинской реабилитации в регионе ведется в рамках программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Она включена в национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", который является продолжением нацпроекта "Здравоохранение" и реализуется по поручению президента России Владимира Путина.