Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
В нижегородских вузах изменили правила поступления
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 февраля 2025 11:00  [8] Нижегородское метро отказалось от использования дронов для мониторинга
21 февраля 2025 10:55  [26] Остановку автобусов на проспекте Ленина перенесли к дому №79С
21 февраля 2025 10:36  [64] Евгений Чинцов провел урок мужества для студентов Нижегородского института управления
21 февраля 2025 10:30  [67] Маршрут автобуса Т-94 изменили в Нижнем Новгороде
21 февраля 2025 10:20  [91] Режим повышенной готовности ввели в Канавине после падения человека в яму
21 февраля 2025 10:05  [106] Нижегородская область расширяет реабилитационные программы для детей
21 февраля 2025 09:40  [141] Около 1 млрд рублей перераспределят из дорожного фонда Нижегородской области
21 февраля 2025 09:31  [106] Нижегородцы смогут летать в Кострому с 14 марта
21 февраля 2025 09:14  [115] Врачи удалили две опухоли яичников у 16-летней нижегородки
21 февраля 2025 09:06  [122] В Нижегородской области стартовал отбор туристических инвестпроектов для возмещения части процентной ставки по кредитам
Общество

Нижегородская область расширяет реабилитационные программы для детей

21 февраля 2025 10:05  [106] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области увеличивают возможности амбулаторной реабилитации для детей. Недавно открывшиеся профильные отделения в детских поликлиниках №19 и №39 Нижнего Новгорода уже работают на полную мощность. В 2025 году аналогичное отделение начнет работу в детской поликлинике города Кстово, сообщили в облправительстве. 

Как пояснила главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации регионального Минздрава Наталия Есина, амбулаторная реабилитация ориентирована на детей, у которых еще не развилось заболевание, но есть факторы риска. Основная цель таких программ — предупреждение осложнений, что гораздо эффективнее, чем их лечение на более поздних стадиях.  

По данным Минздрава, в прошлом году медицинскую реабилитацию в регионе прошли около 14 тысяч детей, из них три тысячи — на базе поликлиник.  

Главный врач Детской городской поликлиники №19 Ольга Бурова рассказала, что сейчас реабилитацию в учреждении ежемесячно проходят более 50 маленьких пациентов. С ними работает команда специалистов: педиатры, неврологи, физиотерапевты, реабилитологи, врачи ЛФК и медицинские сестры.  

В поликлинике доступны физиотерапевтические процедуры, курсовые массажи с элементами ЛФК, а также специализированные "Школы пациентов и их родителей". Кроме того, реализуются реабилитационные программы для детей с легкими неврологическими нарушениями, в том числе связанными с перенесенным COVID-19.  

Ольга Бурова отметила, что у многих детей, переболевших коронавирусом, впоследствии наблюдаются симптомы, такие как снижение успеваемости, хроническая усталость и повышенная сонливость. Для таких пациентов разработана специальная программа восстановления.  

Амбулаторная реабилитация позволяет детям проходить лечение без госпитализации и значительного отрыва от учебного процесса. Результаты такого подхода становятся заметны уже через несколько месяцев.  

"В конце прошлого года к нам обратились родители мальчика, у которого была диагностирована задержка стато-моторного развития. В 8 месяцев он переворачивался только в одну сторону и не мог самостоятельно сидеть. После курса реабилитации через три с половиной месяца ребенок самостоятельно зашел в кабинет невролога, держа маму за руку. В заключении врача появилась долгожданная запись: "моторное развитие соответствует возрасту", — поделилась Бурова.  

Развитие медицинской реабилитации в регионе ведется в рамках программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Она включена в национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", который является продолжением нацпроекта "Здравоохранение" и реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Нацпроект Реабилитация
Поделиться:
Новости по теме
14 февраля 2025 12:26  [563] Число заявок на лекарства для детей со СМА растет в Нижегородской области
12 февраля 2025 18:05  [442] Нижегородские молодые семьи получат выплаты при рождении детей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph