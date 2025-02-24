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Общество

Нижегородцам вынесли 3,5 млн штрафов за нарушения ПДД в 2024 году

26 февраля 2025 15:17  [116] Общество

В 2024 году в Нижегородской области было зафиксировано более 920 тысяч водителей, нарушивших правила дорожного движения. Всего им выписали около 3,5 млн штрафов, сообщает "Бизнес News" со ссылкой на данные ГИБДД России.  

Наибольшее количество нарушений зафиксировали комплексы фото- и видеофиксации – с их помощью выявили 2,4 млн случаев. Общая сумма выписанных штрафов составила более 1,4 млрд рублей.  

Чаще всего водителей штрафовали за превышение скорости на 21-40 км/ч, езду без ремня безопасности или мотошлема, а также за превышение скорости на 41-60 км/ч.  

Кроме того, автомобилистов наказывали за превышение скорости на 60-80 км/ч, повторные нарушения, проезд на красный свет или игнорирование сигналов регулировщика.  

Автоматические камеры сыграли ключевую роль в фиксации нарушений, что позволило значительно увеличить число выявленных случаев несоблюдения ПДД.

Ранее сообщалось, что 52 водителя скрылись с места ДТП в Нижнем Новгороде с начала года.

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Теги:
ГИБДД ПДД
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