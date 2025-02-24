Арзамасские власти добились 167 млн рублей компенсации за срыв соцстроек Общество

Администрация Арзамаса через суд взыскала 167 млн рублей компенсации за неисполненные контракты по строительству Центра культурного развития и детского сада. Работы должна была выполнить компания ИСБ, но после банкротства подрядчика объекты достроили другие организации.

Ответственность за сорванные проекты теперь возложена на ассоциацию "Архитектурное наследие", членом которой ранее было ИСБ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил два иска администрации Арзамаса, обязав СРО выплатить 123,5 млн и 43,5 млн рублей. Однако решения пока не вступили в законную силу, сообщает "Ъ-Приволжье".

Компания ИСБ была признана банкротом в декабре 2023 года. По отчету конкурсного управляющего, ее общая задолженность перед кредиторами превысила 762 млн рублей, а активов для погашения долгов у подрядчика не осталось.

Мэр Арзамаса Александр Щелоков пояснил, что власти города решили привлечь к ответственности саморегулируемую организацию, понимая, что с ИСБ взыскать деньги уже невозможно.

"Мы пошли по цепочке и вышли на СРО, такой путь мы проходим впервые", — отметил он.

В "Архитектурном наследии" пока не дали официальных комментариев. Однако ассоциация уже подала встречный иск с требованием признать недействительными муниципальные контракты, заключенные в 2021 году с ИСБ.

В 2022 году губернатор Глеб Никитин публично обвинил подрядчика в срыве 11 контрактов по нацпроектам. После этого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Бывший владелец ИСБ Иван Джиоев провел более года в СИЗО, после чего был освобожден под запрет определенных действий. С мая 2023 года его судят в Арзамасском городском суде по пяти эпизодам мошенничества. Общая сумма ущерба по делу превышает 445 млн рублей.

В уголовное дело вошли контракты на строительство:

– Двух детских садов и культурного центра в Арзамасе,

– Физкультурно-оздоровительного комплекса в Кстовском округе,

– Очистных сооружений водоканала в Семенове.

Изначально следствие также проверяло эпизоды с хищениями средств при возведении шести фельдшерско-акушерских пунктов в регионе, но обвинения по этим объектам были сняты. По словам адвокатов Джиоева, следствие установило, что работы были выполнены в полном объеме на выделенные бюджетом средства.

Судебное разбирательство по остальным эпизодам может затянуться из-за большого объема материалов дела и множества свидетелей. Вместе с Джиоевым на скамье подсудимых находится еще один предприниматель, связанный с ИСБ, Евгений Шейпо.

Ранее сообщалось, что нижегородские бизнесмены угодили в СИЗО за мошенничество с утилизацией мусора.