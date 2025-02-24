В нижегородских вузах изменили правила поступления
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 февраля 2025 16:16  [37] Более тысячи мигрантов выдворили из Нижнего Новгорода в 2024 году
26 февраля 2025 15:32  [107] Арзамасские власти добились 167 млн рублей компенсации за срыв соцстроек
26 февраля 2025 15:20  [135] Мужчина с психическими отклонениям сбежал из нижегородской больницы №13
26 февраля 2025 15:17  [115] Нижегородцам вынесли 3,5 млн штрафов за нарушения ПДД в 2024 году
26 февраля 2025 15:05  [131] Несколько аварийных домов планируется расселить в Нижегородском районе
26 февраля 2025 14:50  [136] Red Wings запускает рейсы из Нижнего Новгорода в Батуми и Тбилиси
26 февраля 2025 14:28  [134] "Фронтовики этого очень ждут": Шалабаев о присвоении ветеранам звания "Почетный гражданин Нижнего Новгорода"
26 февраля 2025 14:20  [173] 20-градусные морозы идут в Нижегородскую область
26 февраля 2025 13:56  [169] Освещение в Бурнаковской низине могут установить в 2026 году
26 февраля 2025 13:43  [128] 60 операций на верхних дыхательных путях сделали в ГКБ №5 благодаря инновационной методике
Общество

Арзамасские власти добились 167 млн рублей компенсации за срыв соцстроек

26 февраля 2025 15:32  [107] Общество

Администрация Арзамаса через суд взыскала 167 млн рублей компенсации за неисполненные контракты по строительству Центра культурного развития и детского сада. Работы должна была выполнить компания ИСБ, но после банкротства подрядчика объекты достроили другие организации.  

Ответственность за сорванные проекты теперь возложена на ассоциацию "Архитектурное наследие", членом которой ранее было ИСБ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил два иска администрации Арзамаса, обязав СРО выплатить 123,5 млн и 43,5 млн рублей. Однако решения пока не вступили в законную силу, сообщает "Ъ-Приволжье".

Компания ИСБ была признана банкротом в декабре 2023 года. По отчету конкурсного управляющего, ее общая задолженность перед кредиторами превысила 762 млн рублей, а активов для погашения долгов у подрядчика не осталось.  

Мэр Арзамаса Александр Щелоков пояснил, что власти города решили привлечь к ответственности саморегулируемую организацию, понимая, что с ИСБ взыскать деньги уже невозможно.  

"Мы пошли по цепочке и вышли на СРО, такой путь мы проходим впервые", — отметил он.  

В "Архитектурном наследии" пока не дали официальных комментариев. Однако ассоциация уже подала встречный иск с требованием признать недействительными муниципальные контракты, заключенные в 2021 году с ИСБ.  

В 2022 году губернатор Глеб Никитин публично обвинил подрядчика в срыве 11 контрактов по нацпроектам. После этого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.  

Бывший владелец ИСБ Иван Джиоев провел более года в СИЗО, после чего был освобожден под запрет определенных действий. С мая 2023 года его судят в Арзамасском городском суде по пяти эпизодам мошенничества. Общая сумма ущерба по делу превышает 445 млн рублей.  

В уголовное дело вошли контракты на строительство:  
– Двух детских садов и культурного центра в Арзамасе,  
– Физкультурно-оздоровительного комплекса в Кстовском округе,  
– Очистных сооружений водоканала в Семенове.  

Изначально следствие также проверяло эпизоды с хищениями средств при возведении шести фельдшерско-акушерских пунктов в регионе, но обвинения по этим объектам были сняты. По словам адвокатов Джиоева, следствие установило, что работы были выполнены в полном объеме на выделенные бюджетом средства.  

Судебное разбирательство по остальным эпизодам может затянуться из-за большого объема материалов дела и множества свидетелей. Вместе с Джиоевым на скамье подсудимых находится еще один предприниматель, связанный с ИСБ, Евгений Шейпо.

Ранее сообщалось, что нижегородские бизнесмены угодили в СИЗО за мошенничество с утилизацией мусора.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас Мошенничество Суд
Поделиться:
Новости по теме
19 февраля 2025 16:54  [543] Оператор нижегородского А-36 попал в реестр недобросовестных подрядчиков
12 февраля 2025 18:14  [745] В ГУАД рассказали о сути претензий к подрядчику Борского моста
11 февраля 2025 15:45  [1896] ГУАД требует от подрядчика ремонта Борского моста 134 миллиона рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
24 февраля 2025 18:48На лыжах к финишу: как прошел марафон на Щелоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph