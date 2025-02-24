Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
В нижегородских вузах изменили правила поступления
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
26 февраля 2025 16:06  [49] 20-летний мигрант-нелегал изнасиловал женщину на улице в Выксе
26 февраля 2025 15:46  [78] Чиновника из Семенова отправили в СИЗО по делу о взятке с вымогательством
26 февраля 2025 11:22  [218] Свыше 150 нижегородцев получили выплаты за сообщения о пьяных водителях
26 февраля 2025 11:11  [210] Мошенники дистанционно украли у нижегородцев более 2 млрд рублей за год
26 февраля 2025 09:00  [236] Автозаводец напал на директора магазина после кражи алкоголя и энергетиков
25 февраля 2025 21:00  [387] Обманувшая нижегородцев лжетурагент предстала перед судом
25 февраля 2025 19:45  [378] Слесарь получил тяжелые травмы на нижегородском заводе
25 февраля 2025 19:28  [371] Следователи СК выясняют обстоятельства трагедии в Борском округе
25 февраля 2025 19:00  [384] Жительница Дзержинска убила своего знакомого в День защитника Отечества
25 февраля 2025 18:32  [357] Производителя убившего нижегородцев "Мистера Сидра" начнут судить в Самаре
Происшествия

Чиновника из Семенова отправили в СИЗО по делу о взятке с вымогательством

26 февраля 2025 15:46  [78] Происшествия

Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил под стражу начальника управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа Семеновский. Чиновника обвиняют в получении взятки с вымогательством (п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ).  

По данным следствия, он использовал служебное положение, требуя деньги за выполнение своих обязанностей. Теперь ему грозит серьезное наказание, так как вменяемая статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.  

Дело расследует Семеновский межрайонный следственный отдел СК России по Нижегородской области.

Ранее ФСБ объявила о задержании главы управления благоустройства в Семенове.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки Семеновский городской округ Суд
Поделиться:
Новости по теме
25 февраля 2025 10:07  [1534] Нижегородский экс-военком сознался во взятках за освобождение призывников от армии
06 февраля 2025 17:59  [503] Экс-главу "Ритуала" в Дзержинске осудили за мошенничество и взятки
17 января 2025 18:26  [855] Экс-сотрудника Ростехнадзора осудят за взятки на 15 млн в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
24 февраля 2025 18:48На лыжах к финишу: как прошел марафон на Щелоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph