Чиновника из Семенова отправили в СИЗО по делу о взятке с вымогательством Происшествия

Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил под стражу начальника управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа Семеновский. Чиновника обвиняют в получении взятки с вымогательством (п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, он использовал служебное положение, требуя деньги за выполнение своих обязанностей. Теперь ему грозит серьезное наказание, так как вменяемая статья предусматривает до 12 лет лишения свободы. Дело расследует Семеновский межрайонный следственный отдел СК России по Нижегородской области. Ранее ФСБ объявила о задержании главы управления благоустройства в Семенове.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+