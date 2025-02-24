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Общество

20-градусные морозы идут в Нижегородскую область

26 февраля 2025 14:20  [65] Общество

Морозы в -20 градусов надвигаются на Нижегородскую область. Резкое похолодание ожидается в регионе в ночь на 26 февраля.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха может опуститься до -20°C в случае прояснений, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.  

В среду прогнозируется переменная облачность и небольшой снег. Западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Ночью температура составит от -11 до -16°C, а днем потеплеет до -1°C.  

Нижегородцам следует быть осторожными на дорогах — синоптики предупреждают о гололедице.

Ранее сообщалось, что в этом году весна в Нижегородской области начнется не раньше конца марта.

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Теги:
зима Погода Прогноз
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