20-градусные морозы идут в Нижегородскую область Общество

Морозы в -20 градусов надвигаются на Нижегородскую область. Резкое похолодание ожидается в регионе в ночь на 26 февраля.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха может опуститься до -20°C в случае прояснений, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В среду прогнозируется переменная облачность и небольшой снег. Западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Ночью температура составит от -11 до -16°C, а днем потеплеет до -1°C.

Нижегородцам следует быть осторожными на дорогах — синоптики предупреждают о гололедице.

Ранее сообщалось, что в этом году весна в Нижегородской области начнется не раньше конца марта.