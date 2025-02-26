ФАС отменила закупку автомобиля для нужд нижегородского ГОЧС Экономика

Электронный аукцион по закупке аварийно-спасательного автомобиля для нижегородского отряда ГОЧС отменили после жалобы участника, сообщается на портале госзакупок.

В частности, жалоба от ООО "Автоспектр-НН" касается условия участия в торгах. Заявитель указал, что комиссия неправомочно отклонила заявку компании, как не соответствующую требованиям.

Прием заявок по данному лоту завершался 26 февраля.

В итоге решением УФАС подача заявок по этой закупке приостановлена, объявлен повторный аукцион.

Ранее сообщалось, что объем конкурентных закупок в Нижегородской области вырос более чем на 10%. Напомним также, что Нижегородская область сохранила статус субъекта с высокой прозрачностью закупок.