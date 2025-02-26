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Экономика

ФАС отменила закупку автомобиля для нужд нижегородского ГОЧС

27 февраля 2025 10:19  [76] Экономика

Электронный аукцион по закупке аварийно-спасательного автомобиля для нижегородского отряда ГОЧС отменили после жалобы участника, сообщается на портале госзакупок.

В частности, жалоба от ООО "Автоспектр-НН" касается условия участия в торгах. Заявитель указал, что комиссия неправомочно отклонила заявку компании, как не соответствующую требованиям.

Прием заявок по данному лоту завершался 26 февраля.

В итоге решением УФАС подача заявок по этой закупке приостановлена, объявлен повторный аукцион.

Ранее сообщалось, что объем конкурентных закупок в Нижегородской области вырос более чем на 10%.  Напомним также, что Нижегородская область сохранила статус субъекта с высокой прозрачностью закупок.

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Теги:
Госзакупки ФАС
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