ФАС отменила закупку автомобиля для нужд нижегородского ГОЧС

Электронный аукцион по закупке аварийно-спасательного автомобиля для нижегородского отряда ГОЧС отменили после жалобы участника, сообщается на портале госзакупок.
В частности, жалоба от ООО "Автоспектр-НН" касается условия участия в торгах. Заявитель указал, что комиссия неправомочно отклонила заявку компании, как не соответствующую требованиям.
Прием заявок по данному лоту завершался 26 февраля.
В итоге решением УФАС подача заявок по этой закупке приостановлена, объявлен повторный аукцион.
Ранее сообщалось, что объем конкурентных закупок в Нижегородской области вырос более чем на 10%. Напомним также, что Нижегородская область сохранила статус субъекта с высокой прозрачностью закупок.
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