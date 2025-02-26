"Сфумато" в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера

В Нижнем Новгороде представлена масштабная персональная выставка Юрия Купера "Сфумато" (16+). Экспозиция объединила более 40 работ художника — живопись, графику, скульптуру и коллажи, демонстрируя всю широту его творческого поиска.
Название выставки отсылает к живописному приему, создающему эффект мягких, расплывчатых очертаний, что идеально передает стиль Купера. Его работы немногословны в образах, приглушены в цветах, но полны смысла и глубины, заставляя зрителя не просто смотреть, а созерцать.
На вернисаже автор поделился своими мыслями о творчестве: "Я не люблю просто смотреть на картину, я люблю её созерцать. Для меня важно передать это ощущение — когда ты видишь не только изображение, но и весь мир вокруг него".
Фото: Александр Воложанин
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