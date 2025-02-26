Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
В нижегородских вузах изменили правила поступления
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Главные новости
26 февраля 2025 16:30  [366] Стандарты транспортного обслуживания обновляют в Нижегородской области
26 февраля 2025 15:20  [228] Мужчина с психическими отклонениями сбежал из нижегородской больницы №13
26 февраля 2025 14:20  [252] 20-градусные морозы идут в Нижегородскую область
26 февраля 2025 10:00  [342] Нижегородцы смогут наблюдать парад планет 28 февраля
25 февраля 2025 10:07  [1635] Нижегородский экс-военком сознался во взятках за освобождение призывников от армии
Последние новости
26 февраля 2025 19:10  [52] 36 нижегородцев погибли на работе в 2024 году
26 февраля 2025 19:00  [81] Еще 91 млн рублей направят на реставрацию Литературного музея в Нижнем Новгороде
26 февраля 2025 18:49  [101] Ярмарка НКО в Нижнем Новгороде показала, как добрые дела меняют мир
26 февраля 2025 18:38  [100] Зону посадки такси у нижегородского ж/д вокзала изменили после смертельного ДТП
26 февраля 2025 18:16  [103] Нижегородцам рассказали, как дёшево отдохнуть летом за рубежом
Культура и отдых

"Сфумато" в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера

26 февраля 2025 16:27  [62] Культура и отдых

В Нижнем Новгороде представлена масштабная персональная выставка Юрия Купера "Сфумато" (16+). Экспозиция объединила более 40 работ художника — живопись, графику, скульптуру и коллажи, демонстрируя всю широту его творческого поиска.  

Название выставки отсылает к живописному приему, создающему эффект мягких, расплывчатых очертаний, что идеально передает стиль Купера. Его работы немногословны в образах, приглушены в цветах, но полны смысла и глубины, заставляя зрителя не просто смотреть, а созерцать.  

На вернисаже автор поделился своими мыслями о творчестве: "Я не люблю просто смотреть на картину, я люблю её созерцать. Для меня важно передать это ощущение — когда ты видишь не только изображение, но и весь мир вокруг него".

Фото: Александр Воложанин

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка Пакгаузы Художник
Поделиться:
Последние фоторепортажи
24 февраля 2025 18:48  [504] На лыжах к финишу: как прошел марафон на Щелоковском хуторе
16 фото
15 февраля 2025 08:54  [2669] Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
12 фото
Поезд Победы в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:42  [1040] "Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
15 фото
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39  [3664] Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
21 фото
Святки-2025
09 января 2025 13:23  [2829] Святки на Щёлоковском хуторе
32 фото
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39  [3012] Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
21 фото
Главная  |  Разделы сайта  |  Фоторепортажи
Фоторепортажи
Сфумато в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
26 февраля 2025 16:27"Сфумато" в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph