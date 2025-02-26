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Общество

36 нижегородцев погибли на работе в 2024 году

26 февраля 2025 19:10  [69] Общество

В 2024 году в Нижегородской области 36 человек погибли на своем рабочем месте. Такие данные НИА "Нижний Новгород" сообщили в Госинспекции труда по региону.

Как рассказали в ведомстве, всего в области в минувшем году было зафиксировано 140 несчастных случаев на производстве.

Среди основных причин названы нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины, а также плохая организация производства работ.

Также среди факторов несчастных случаев во время работы выявлено нарушение правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что сотрудника нижегородского супермаркета жестоко избили прямо на работе. 53-летний слесарь погиб при падении с высоты на Бору.

 

 

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Теги:
Госинспекция труда несчастный случай
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