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Общество

Ярмарка НКО в Нижнем Новгороде показала, как добрые дела меняют мир

26 февраля 2025 18:49  [49] Общество

26 февраля в Доме народного единства прошла "Ярмарка НКО", приуроченная к Всемирному дню некоммерческих организаций. Это мероприятие объединило более 30 некоммерческих организаций из Нижнего Новгорода и области, которые представили свою деятельность и предложили интерактивные активности для гостей. Мероприятие посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Некоммерческие организации решают самые разные социальные задачи — от образования и науки до благотворительности, помощи людям и развития добровольчества. Несмотря на разные направления, все участники объединены одной целью – делать добро и помогать окружающим.  

Мероприятие состояло из четырех тематических блоков, в рамках которых посетители могли познакомиться с работой различных НКО. Каждая организация представила интерактивный стенд, где можно было не только узнать информацию, но и принять участие в играх, мастер-классах и других активностях.  

Так, благотворительная организация "Милосердие" представила образцы комплексных обедов, которые раздает нуждающимся, и даже предложила попробовать продукты особой консервации.  

"Российский Красный Крест" демонстрировал методы оказания первой помощи, используя манекены и специальное оборудование. Некоторые гости даже смогли попробовать себя в роли "живых манекенов".  

Реабилитационный центр "Камерата", помогающий незрячим людям, рассказывал о своей деятельности и предлагал участникам попробовать написать свое имя с помощью шрифта Брайля.  

Кинологический центр "Собаковод" рассказывал о правах владельцев собак и бесплатных кинологических курсах. Их проект "Социальный кинолог" помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, справляться с проблемами, связанными с содержанием питомцев.  

"Ярмарка НКО" стала полезным и вдохновляющим событием как для школьников, так и для взрослых. Посетители активно участвовали в интерактивах, общались с представителями организаций и узнавали, как можно внести вклад в развитие благотворительности и добровольчества.  

Мероприятие доказало: волонтерство и добрые дела могут стать неотъемлемой частью жизни каждого человека, который хочет помочь тем, кто в этом нуждается.

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Теги:
культура НКО Ярмарка
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