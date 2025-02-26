Власти ужесточат правила использования самокатов в Нижнем Новгороде Общество

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев предложил ввести новые ограничения для пользователей самокатов. Об этом он заявил на заседании городской думы 26 февраля, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам градоначальника, в городе действует рабочая группа, которая занимается регулированием этого вида транспорта. В новом сезоне планируется внедрить обновленные правила.

Изменения коснутся проезда по отдельным улицам, ограничения скорости и организации парковок для самокатов. Кроме того, возможно, будет введена эвакуация нарушителей правил.

При этом осенью 2024 года в Законодательном собрании обсуждались возможные ограничения для передвижения на электросамокатах в центре Нижнего Новгорода.

Сообщалось также, что в 2024 году в Нижнем Новгороде произошло более 300 ДТП с самокатами.