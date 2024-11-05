Рекордный рост ДТП с участием электросамокатов зафиксирован в Нижнем Новгороде

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В 2024 году в Нижнем Новгороде зарегистрирован рекордный рост ДТП с участием электросамокатов - более чем в 2 раза. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Если в прошлом году было зафиксировано 118 ДТП, то в текущем - уже 235, в них пострадало 242 человека, 1 пешеход погиб.
Причём, напомним, с начала года в областном центре произошло более 40 дорожно-транспортных происшествий с участием детей на электросамокатах, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате этих ДТП 45 детей получили различные травмы. 14 юных нижегородцев грубейшим образом нарушили правила дорожного движения.
С начала сезона было выявлено свыше 4,6 тысячи нарушений правил пользования СИМ (средств индивидуальной мобильности). Самыми частыми нарушениями стали неправильная парковка, проезд на самокате двух человек, а также передача транспортного средства несовершеннолетнему.
Несмотря на выпавший снег, горожане продолжают пользоваться самокатами. Прокатные компании планируют убрать все СИМ с улиц до конца ноября.
С 7 по 8 ноября сотрудники Госавтоинспекции проведут в Нижнем Новгороде информационно-профилактическую акцию "Передвигайся безопасно". Под особым контролем будет соблюдение правил дорожного движения детьми и подростками, управляющими СИМ.
Ранее сообщалось, что движение электросамокатов планируется запретить на центральных улицах Нижнего Новгорода.
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