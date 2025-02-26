Сбежавшего из нижегородской больницы №13 опасного пациента нашли Общество

В Нижнем Новгороде задержали 34-летнего жителя Кстова, который находился в розыске после побега из медицинского учреждения.

Мужчина скрылся 24 февраля поздним вечером во время прохождения освидетельствования в больнице №13. После этого сотрудники правоохранительных органов объявили его в розыск.

Оперативные мероприятия завершились успешным задержанием. Нижегородцев благодарят за помощь в поисках потенциально опасного человека.