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Происшествия

Склад загорелся на 500 кв. метрах на Кузбасской в Нижнем Новгороде

27 февраля 2025 10:35  [55] Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Канавинском районе Нижнего Новгорода вспыхнул крупный пожар. По оперативным данным, загорелось производственно-складское помещение на улице Кузбасской.  

К тушению привлечены подразделения МЧС России, работающие по второму рангу сложности. Огонь распространился на площади 500 квадратных метров.  

Информация уточняется, на месте продолжаются работы по ликвидации возгорания.

Известно также, что ситуация с пожаром на контроле прокуратуры. Правоохранители контролируют действия аварийно-спасательных служб и ликвидацией последствий возгорания.

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Теги:
МЧС Пожар
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