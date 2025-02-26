Склад загорелся на 500 кв. метрах на Кузбасской в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области В Канавинском районе Нижнего Новгорода вспыхнул крупный пожар. По оперативным данным, загорелось производственно-складское помещение на улице Кузбасской. К тушению привлечены подразделения МЧС России, работающие по второму рангу сложности. Огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Информация уточняется, на месте продолжаются работы по ликвидации возгорания. Известно также, что ситуация с пожаром на контроле прокуратуры. Правоохранители контролируют действия аварийно-спасательных служб и ликвидацией последствий возгорания.

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