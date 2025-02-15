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Происшествия

68-летняя нижегородка попала в реанимацию после взрыва телевизора

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Фото: МЧС России

В Нижнем Новгороде на улице Германа Лопатина произошёл пожар в одной из квартир девятиэтажного дома. По предварительной информации, возгорание началось после взрыва старого лампового телевизора.  

Как сообщили в МЧС России, пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь, который распространился на площади 10 квадратных метров.  

В результате инцидента 68-летняя хозяйка квартиры получила травмы. Её госпитализировали.  

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось о разрушении мусоропровода в одном из домов Дзержинска вследствие, которое произошло из-за взрыва аэрозольного баллончика. 

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Теги:
Взрыв МЧС Пожар
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